Tren descarrilado en As Neves (Pontevedra): Adif mantiene suspendida la circulación entre Vigo y Ourense

Continúa suspendida la circulación ferroviaria entre Vigo Guixar y Ourense. Adif continúa ejecutando los trabajos de retirada del tren que descarriló el pasado sábado en As Neves (Pontevedra).

Según fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) consultadas por Europa Press, la circulación está interrumpida desde esa jornada. En la actualidad se trata de retirar el convoy de la zona, pese a ser una labor "compleja" al estar en un lugar de "difícil acceso".

"Hasta que no se retire no podemos entrar a valorar la reparación necesaria y estimar plazos. De momento, estamos a la espera", han apuntado las mismas fuentes. Por su parte, Renfe ha indicado que este corte de la vía ha obligado a establecer un servicio alternativo por carretera a los usuarios de la línea.

En concreto, según fuentes de la compañía ferroviaria, son cuatro los trenes diarios de Media Distancia afectados, que recorren el trayecto entre Vigo Guixar y Ourense, dos en cada dirección. Así, los viajeros son transportados en autobús hasta Arbo, para seguir con su viaje.

Además, los usuarios del tren de larga distancia a Barcelona, que varios días a la semana realiza ese trayecto, realizan en bus el trayecto entre la ciudad olívica y la urbe de As Burgas.

BNG exige abrir una investigación en el Congreso

Por su lado, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido al Gobierno de España abrir una investigación para conocer las causas del descarrilamiento del tren de mercancías en As Neves. Su diputado, Néstor Rego, ha registrado una serie de iniciativas para reclamar "transparencia, rigor y medidas urgentes".

A pesar de que algunas informaciones apuntan a un posible derrumbamiento y a las adversas condiciones climatológicas, los nacionalistas consideran "imprescindible" una "investigación exhaustiva". En caso de confirmarse fallos estructurales, reclaman la revisión de los taludes y demás elementos de seguridad para evitar nuevos accidentes.

Rego también ha reclamado "información actualizada y detallada" sobre el estado de salud del maquinista herido, así como conocer la fecha que maneja el Ministerio para que la línea del Miño vuelva a estar operativa.