El PP pide a Marlaska que comparezca ante la okupación de una vivienda de Cabral, en Vigo

El Partido Popular ha puesto el foco en la problemática existente en el barrio vigués de Cabral, concretamente, en el Camiño Fontiñas, en donde los vecinos tienen que lidiar con los problemas derivados de una vivienda okupada. Más concretamente, denuncian que se ha convertido en un punto de venta de drogas y origen de múltiples conflictos.

La diputada "popular" Ana Vázquez visitó la zona acompañada de la también diputada Irene Garrido y de la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, así como de los concejales Miguel Martín y Fernando G. Abeijón.

Ana Vázquez trasladó a los vecinos de la zona su compromiso de llevar hasta el Congreso el problema que les afecta, y recordó que estos vigueses "llevan más de un año denunciando la situación de inseguridad generada por las personas que viven y frecuentan esa casa okupada".

Peleas y miedo

La diputada se refirió a la venta de drogas, a las peleas y al miedo de los vecinos, algunos niños, a salir a la calle, y subrayó que, además de la educación o la sanidad, la seguridad también es un "pilar del Estado de Bienestar". Por lo anterior, el PP reclamó la comparecencia del ministro del Interior, y también avanzó la presentación de preguntas para su respuesta por escrito, así como la exigencia de que se aumenten los efectivos policiales en la zona.

Ana Vázquez lamentó en su visita a Vigo el incremento de la inseguridad en la ciudad en los últimos años, así como del fenómeno de la okupación. Según señaló, los propios datos del Ministerio del Interior reflejan un incremento de la criminalidad en Vigo de un 34,6 % en el primer semestre de este año, en comparación con el año 2018, el último en que gobernó el PP.

Por otro lado, tal y como recogió Europa Press, la diputada denunció que los vecinos de Camiño das Fontiñas están "totalmente abandonados" después de un año de denuncias, tanto por parte del Ayuntamiento de Vigo como de la Subdelegación del Gobierno. Por lo anterior, les prometió ayuda y compromiso: "Si hay que venir cada dos meses, vendré", proclamó. "Los vecinos pagan sus impuestos y tienen derecho a sentirse seguros", anotó.

Por su parte, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, remarcó que "existe un serio problema" en este punto de la ciudad por la presencia de droga, violencia y miedo, y pidió al alcalde, Abel Caballero, "que salga de su despacho", "que deje de pensar en Nueva York y que piense en Cabral".

La también concejal en el consistorio olívico criticó que el regidor "se aparta" cada vez que hay un problema, y afeó también al subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que no tome medidas para aumentar la presencia policial en la zona.