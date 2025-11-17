Continúan los encendidos navideños en Vigo: Este lunes le toca el turno a Vialia

El encendido navideño en la viguesa Porta do Sol es ya una tradición, como también lo es que, tras este, continúen celebrándose ceremonias en torno a esta iluminación festiva en diferentes rincones, entidades y asociaciones viguesas.

También es tradición llevar a cabo un gran acto en Vialia Vigo para dar la bienvenida al periodo más mágico del año, al tiempo que se animan las compras en esta superficie comercial. Este 2025 Vialia se mantendrá fiel a la conmemoración.

Así, dos días después del gran encendido de Vigo, el que marca el inicio de la Navidad "en el mundo", será el turno del Centro Comercial Vialia. Hoy lunes, a las 19:00 horas, el propio Caballero será el encargado de darle al interruptor de las luces en este espacio.

La cita será en la zona bautizada como Vigo Exporta, y en ella participará todo el equipo directivo del centro comercial, así como los clientes y todas aquellas personas que quieran sumarse a esta iniciativa.

Este año será especial porque el centro comercial vigués tendrá gran protagonismo por medio de la propuesta Vialia on ice, un pasillo de casetas de Navidad y pistas de hielo para el disfrute de mayores y pequeños. Se trata de un atractivo más que se suma a la completa programación festiva que ofrece el periodo navideño en Vigo.