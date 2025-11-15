La Xunta emplaza a Vigo a una reunión el martes sobre el estado de las válvulas de la presa de Eiras

La Xunta emplaza al Ayuntamiento de Vigo a una reunión técnica sobre el estado de las válvulas de la presa de Eiras el próximo martes ante "la urgencia" de adoptar medidas para garantizar el abastecimiento de agua a una población de más de 400.000 personas.

Así, en una nota de prensa, el Gobierno gallego ha apuntado que, tras tener conocimiento, "no por canales oficiales", de que el consistorio local estaría dispuesto a analizar en conjunto la situación, propone celebrar una reunión de coordinación entre técnicos de ambas administraciones para determinar lo antes posible las actuaciones a desarrollar.

De hecho, ante la urgencia de la situación, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ya hizo esa petición de reunión el pasado miércoles, y el viernes fue reiterada por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández. Sin embargo, la Xunta sostiene que ambas solicitudes no obtuvieron respuesta oficial por parte de las autoridades municipales.

"La preocupación de la Xunta es máxima ante la detección en la presa de Eiras de deficiencias en dos válvulas que regulan el caudal que se envía a la potabilizadora de O Casal. Las válvulas están en muy mal estado, por lo que urge sustituirlas ya que se puede poner en riesgo el abastecimiento a Vigo y su área", esgrime la Administración autonómica.

Asimismo, ha apuntado que esta reunión es "imprescindible" para la coordinación entre ambas administraciones ya que, "aunque la titularidad de la presa es autonómica, el Ayuntamiento es el responsable exclusivo de su accionamiento y del mantenimiento preventivo de las válvulas".

El Ayuntamiento reclama el cambio inmediato" de las válvulas

Por su parte, el Ayuntamiento de Vigo ha exigido a la Xunta el cambio inmediato de dos válvulas de toma de agua de la presa.

A través de un comunicado, la administración local señala que desde 2023 "la conservación y mantenimiento de los elementos de la presa le corresponden a Augas de Galicia", por lo que reprocha que la Xunta "lleva tres años de brazos cruzados en una actitud de irresponsabilidad absoluta".

"El Ayuntamiento de Vigo está dispuesto a mantener una reunión con la Xunta, tal y como se les trasladó el viernes, pero es evidente que en el encuentro exigirá explicaciones de su actitud negligente e irresponsable", afirma.