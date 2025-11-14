La Xunta vuelve a pedir a Caballero que firme el convenio para poder urbanizar el vial de la ETEA

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, con la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, en las instalaciones de la ETEA, a 14 de noviembre de 2025 Xunta de Galicia

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha visitado este viernes las antiguas instalaciones de la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA). Allí, la representante de la Xunta de Galicia ha urgido de nuevo al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que firme el convenio de colaboración para recuperar parte de este ámbito.

Acompañada de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y de la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, la conselleira de Vivenda ha recordado que la corporación autonómica sigue a la espera de firmar el acuerdo con ambas administraciones, con el fin de "asumir íntegramente" el coste de la urbanización del vial principal que vertebra la ETEA y la Plaza de Armas, así como las nuevas redes de servicios y sus conexiones exteriores.

A este respecto, Allegue y la conselleira de Política Social, Fabiola García, han enviado una carta al regidor socialista y al delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, en la que les urge a firmar dicho convenio. El gobierno gallego incide en que lleva seis meses esperando para que las "mejoras proyectadas en el recinto sean una realidad".

Así lo ha informado la titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas durante su visita a la ETEA, donde ha reiterado el compromiso de la Xunta con la ciudad olívica y con la recuperación de estas instalaciones. En este sentido, ha puesto en valor las obras que está impulsando el gobierno gallego en el ámbito PS-6 desde hace meses.