Vigo Vertical: el Halo conectará con García Barbón a través de una nueva rampa mecánica

Inicio de las obras de humanización de Serafín Avendaño. Concello de Vigo

Este viernes han dado inicio las obras para una nueva rampa mecánica de 30 metros, que unirá García Barbón con la base del ascensor Halo a través del tramo de Serafín Avendaño.

Las obras, que incluirán la humanización de Serafín Avendaño, cuentan con un presupuesto de 1,7 millones de euros y tienen un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que desde el Concello cuentan con que esté en funcionamiento antes de finales de 2026.

El proyecto prevé la pavimentación en plataforma única, nueva iluminación LED, renovación de semáforos y balizas luminosas, renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento y nuevo mobiliario urbano.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha recordado que la previsión es humanizar también la calle Callao, adquirida a Adif hace un tiempo, una zona muy "deteriorada" que conectará con Serafín Avendaño.

Además, el próximo martes, el Concello aceptará formalmente hacerse cargo de las zonas verdes de la plaza que se ubica en la confluencia de Rosalía de Castro, García Barbón y Miragaia.

Nueva plaza

Nueva plaza en el Paseo de Alfonso. Concello de Vigo

Caballero también ha inaugurado este viernes una nueva plaza en la ciudad. Se trata del espacio situado en el entorno del Paseo de Alfonso, detrás de la fuente y frente al Olivo, "que estaba bastante deteriorada".

En la zona donde se sitúan las escaleras que conectan Paseo de Alfonso con el Concello, se ha reformado la fachada y se ha acondicionado este espacio para convertirlo en "una zona de ámbito ciudadano".