Transportes inicia la expropiación para ejecutar la renovación del tramo de tren Redondela-Arcade

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue avanzando hacia la ejecución de las obras del proyecto de renovación integral del tramo Redondela - Bifurcación Arcade. La cartera del ministro Óscar Puente ha iniciado este viernes el procedimiento expropiatorio de los terrenos necesarios para la actuación en los términos municipales de Redondela y Soutomaior (Pontevedra).

Como informa Europa Press, Adif pretende modernizar y aumentar la capacidad y fiabilidad de la red ferroviaria con esta actuación, posibilitando el incremento del tráfico de pasajeros y mercancías, así como mejorar la calidad del servicio. Transportes licitó la obra por 22,6 millones de euros tras su autorización en Consejo de Ministros.

Con el inicio del procedimiento expropiatorio, se abre el periodo de Información Pública y convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar el 10 de diciembre de 2025.

Mejora de la infraestructura en un tramo de 7,8 km

Según ha destacado el departamento estatal, las obras incluyen la mejora de infraestructura y vía en el tramo de 7,8 km de longitud, de los cuales 2,7 km se encuentran electrificados.

Entre los trabajos, destaca la renovación del material de vía (carriles, traviesas, balasto y desvíos), la consolidación y refuerzo de desmontes, la adecuación de sus 16 puentes, además de obras de drenaje, la ampliación del gálibo de los cinco túneles del trayecto para permitir servicios de autopista ferroviaria y la futura electrificación del tramo a 25 kV para su conexión con el Eje Atlántico.

Además, se suprimirá el único paso a nivel existente, ubicado en el municipio de Redondela, en el paraje de Cesantes (al norte del apeadero del mismo nombre) y de uso peatonal, por un paso bajo la vía de 2,5 metros de ancho y 3 metros de altura.

En total, el proyecto afecta a una superficie conjunta de 27.217 m2, catalogados como suelo rural de los cuales son: 7.408 m2 de expropiación, 1.429 m2 de servidumbre y 18.380 m2 de ocupación temporal.