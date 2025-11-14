La ONG Vida Digna organizará una recogida de juguetes solidaria en el Centro Comercial Vialia Vigo Concello de Vigo

La ONG Vida Digna ha anunciado la puesta en marcha de una campaña para recoger juguetes para los niños de las familias vulnerables de la ciudad.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, la concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar, y el responsable de Vida Digna, Ricardo Misa, han presentado este viernes la campaña "Digna" para apoyar a los colectivos más desfavorecidos, en la que han animado a participar a todos los vigueses "para materializar las ilusiones" de los más pequeños.

La cita será el lunes, 24 de noviembre, en el Centro Comercial Vialia. En 2025, más de 600 menores contaron con los regalos proporcionados por la ciudadanía de Vigo.