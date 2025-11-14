Ya es oficial: Esta será la hora a la que Vigo encienda las luces de Navidad

Vigo ya tiene hora definitiva para el encendido de las luces de Navidad. Tras las dudas que había generado la posibilidad de que lloviese durante las últimas horas de la tarde del sábado, finalmente será a las 20:00 horas.

"Desde la Puerta del Sol, y desde todo Vigo, el sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas se encenderá la Navidad en toda la tierra", ha proclamado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que ha destacado el revuelo mediático que ha despertado, un año más, el acto, con más de 120 acreditaciones de medios de comunicación para cubrirlo en directo.

Según ha detallado, no se podrá acceder a la Puerta del Sol a partir de las 16:00 horas; a las 18:00 horas, se abrirán los accesos por Policarpo Sanz, Príncipe, Doctor Cadaval y Carral, ya que "no se permite el paso por la parte alta de la plaza", y contará con un aforo para 7.000 personas. En cada una de estas entradas, habrá personal controlando el acceso para, una vez alcanzado el aforo máximo, no se permita la entrada de más gente.

Para aquellos que no puedan acceder al recinto que se habilitará en la Puerta del Sol, además de las retransmisiones en vivo por televisión, el Concello habilitará tres pantallas para poder seguirlo. Estarán ubicadas en el Museo Marco, en Policarpo Sanz, a la altura del túnel, y en el Centro Comercial Vialia.

El gran árbol de Navidad de la Puerta del Sol será el epicentro de la celebración y proyectará diferentes juegos de luces con un primer bloque de canciones: Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon; All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey; y Llegó la Navidad, de Ozuna.

A continuación, sonarán otras tres canciones: Merry Christmas, de Ed Sheeran y Elton John; Englishman In New York, de Sting; y The Second Waltz, de Dmitri Shostakovich.

Además, como ya avanzó Treintayseis, con el encendido de las luces abrirá el Cíes Market de la Alameda. El resto de mercadillos navideños de la ciudad "irán abriendo en los sucesivos días", ha confirmado Caballero.