Alerta amarilla en Vigo: ¿Lloverá para el encendido de las luces de Navidad?

Vigo llega a las puertas del fin de semana con precipitaciones que, a priori, seguirán siendo persistentes durante toda la jornada. Así, para este 14 de noviembre la tónica seguirá siendo la misma que la de los últimos días: Cielos nubosos con chubascos, lo que hará prácticamente imposible salir a la calle sin paraguas.

Las temperaturas, eso sí, no serán demasiado bajas para la época del año en la que nos encontramos, aunque las máximas comenzarán a alejarse ya de los 20. Se quedarán en 17 y, en la parte baja del mercurio, en los 12.

Para este sábado, día 15 de noviembre y fecha elegida para el encendido de las luces de Navidad en la ciudad olívica parece que la situación será prácticamente similar. Habrá chubascos generalizados y no parece que la lluvia vaya a dar respiro. Las temperaturas serán idénticas a las registradas durante la jornada precedente, eso sí, las mínimas se recuperarán un grado, hasta los 13.

Con todo, parece que, como sugirió Abel Caballero, alcalde de Vigo, habrá que llevar paraguas de colores para ver el famoso encendido navideño. Eso si no se adopta otra decisión, como una modificación de la hora del encendido -se baraja como momento de la cita las 20:00 horas-. Se confía en que la cuenta atrás para apretar el famoso pulsador coincida con un periodo de ausencia de precipitaciones, como el registrado en la tarde de este pasado jueves.

El domingo se prevé que siga lloviendo durante todo el día, con temperaturas que se mantendrán en los 13 de mínima y en los 17 de máxima.

Borrasca Claudia

La situación que atraviesa Vigo en cuanto a la meteorología responde al paso de la borrasca Claudia, que ha obligado a decretar la alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias en toda Galicia. Se esperan, según Europa Press en base a informaciones de MeteoGalicia, acumulaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado en las provincias de Ourense, A Coruña y Pontevedra.

Pese a todo, parece que la situación cambiará de cara a la próxima semana. Se espera un cambio de tiempo con la entrada de una masa de aire fría, vientos del norte y bajada de temperaturas. También con la posible entrada de anticiclón que traerá un tiempo más seco.