Vigo pone en valor el protocolo para proteger a las personas sin hogar ante alerta meteorológica

El Concello de Vigo ha puesto en valor su dispositivo de protección de las personas en situación de sinhogarismo ante alerta meteorológica de la AEMET. Sobre 30 individuos fueron atendidos por la unidad de calle municipal y reubicados a albergues y hoteles de la ciudad.

Así lo ha confirmado la concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar. "Estos dos días de alerta decretada se han ocupado las tres camas de emergencia, se han derivado siete personas al albergue de Santa Cruz y tenemos alojadas en hoteles y hostales de la ciudad a 20 personas que accedieron a este recurso", ha informado en un audio distribuido a los medios de comunicación.

El Concello de Vigo activó el pasado martes el protocolo "Ola de Frío/Calor" para avisos meteorológicos, con el que se activan una serie de medidas de prevención para proteger a las personas en situación de calle. Así, el Centro Integral de Inclusión y Emergencia Social del Concello de Vigo (CIIES) dispone de tres plazas de emergencia adicionales, de las que se puede hacer uso entre las 22:00 y las 08:30 horas.

Además, una unidad de calle visita a las personas en situación de calle para ofrecer un alojamiento alternativo. "La unidad de calle está haciendo un recorrido en horario de mañana y en horario de tarde por las localizaciones en las que nos consta que hay personas sin hogar", ha asegurado la concejala socialista.

En esta línea, ha explicado que se les ha ofrecido "otro tipo de recursos externos como la unidad de higiene, el ropero, el comedor social, mantas y bebidas calientes". "Insistimos, el Concello de Vigo, desde el mismo momento en el que se declaró la alerta, puso en marcha este dispositivo que está plenamente operando", ha recalcado, señalando a la vez que "continuará operativo el tiempo que sea necesario".