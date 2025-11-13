El BNG exige a Caballero que retire el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones por "injusto y restrictivo"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha pedido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que retire el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Considera que es una medida "injusta, restrictiva y socialmente regresiva.

Los nacionalistas han celebrado que el "modelo de multas" definido por el gobierno local aún no entrara en vigor, ya que estaba previsto para este 1 de noviembre el inicio de la Fase 1. Cabe recordar que, según el documento aprobado por el Concello, las sanciones no comenzarían hasta el 1 de noviembre de 2026 y que durante este año tan solo se notificaría la infracción.

A través de su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, el BNG ha vuelto a criticar el plan municipal y ha hecho un llamamiento a abrir un proceso participativo para diseñar "una alternativa" a lo que califica como "mala copia de Madrid Central". Los nacionalistas apuestan por una mejora del transporte público y la promoción de la movilidad peatonal y ciclista.

"Vigo no necesita un sistema de sanciones que sirven más para recaudar que para transformar", ha subrayado Igrexas, que ha defendido su propuesta, "un modelo que está recomendado por voces expertas como la Red de Ciudades que Caminan". En concreto, solicitan hacer todo Vigo una ZBE, pero sin restricciones por tipología de vehículo, que privilegia a aquellos que se pueden comprar un coche eléctrico o híbrido.

Con el objetivo de definir esta alternativa, desde el Bloque han pedido iniciar un proceso de participación en busca de un consenso, en lugar del modelo que "pretende imponer" el alcalde. Así, han solicitado la convocatoria de los Consellos Sectoriais de Transporte, Accesibilidade, Medio Ambiente y el Consello Social da Cidade para diseñar "medidas reales y efectivas" para reducir el tráfico.

Por otro lado, los nacionalistas han recordado que siguen a la espera de que el gobierno local responda al recurso formulado en octubre contra el proyecto de ZBE. "Este modelo es injusto, restrictivo y socialmente regresivo, además de una fórmula ineficaz e ineficiente para reducir de verdad la contaminación", ha valorado el portavoz municipal del BNG.