Vigo alcanza la cifra de empadronados más alta de su historia: más de 304.000 habitantes

Vigo ha rebasado de nuevo los 300.000 habitantes, según el padrón municipal, pero en este caso lo hace alcanzando la cifra más alta de su historia, con más de 304.000.

"Hoy mismo, Vigo superó los 304.000 habitantes", ha celebrado Abel Caballero en un audio remitido a los medios. De hecho, ha concretado la cifra concreta, con 304.002 habitantes.

Una "muy buena noticia" porque, según el regidor, "la ciudad está trayendo gente", y esta cifra seguirá creciendo gracias a las políticas que se están llevando a cabo en lo relativo a la vivienda.

Según los datos del padrón municipal comunicados por el Concello en los últimos dos años, supone un aumento de poco más de 3.000 personas; en 2023, 300.809, y en 2024, 300.997.

Eso sí, estos números contrastan con los que hace oficiales el Instituto Nacional de Estadística (INE) a principios de cada año, que rebaja la cifra entregada por el Concello en alrededor de 7.000 habitantes.

Así, según el INE, en 2023 se registraron 293.652 empadronados y en 2024, 293 977.