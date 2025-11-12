Vigo y el alcalde Abel Caballero, protagonistas del anuncio de Navidad de Suchard

A apenas tres días del esperado encendido del alumbrado navideño de Vigo, la Navidad olívica vuelve a ser protagonista de uno de los más clásicos anuncios de esta época. Con un canción tan dulce como sus turrones, Suchard ha elegido la urbe gallega para ilustrar una Navidad que "suena diferente".

Después de que L'Oreal cubriera un edificio de Madrid con una gran lona que referenciaba Vigo, Suchard ha decidido superar la apuesta y ha decidido situar en Vigo su esperado anuncio de Navidad de 2025. "Los tiempos cambian y ahora nuestras Navidades suenan diferente. Pero lo mágico es que, aunque cambien de forma, nunca pierden su esencia", ha escrito la marca en X.

Los tiempos cambian y ahora nuestras Navidades suenan diferente. Pero lo mágico, es que, aunque cambien de forma, nunca pierden su esencia.#SonTodasNavidades pic.twitter.com/6fFsfWEGmB — Suchard España (@Suchard_ES) November 12, 2025

"¿Quieres uno? Saben a Navidad". Con esta frase empieza el pequeño vídeo publicitario. Una pregunta que hace un padre a su hija, que al tomar un bombón se traslada al año 2000, donde se reencuentra con su familia, que está viendo en la televisión el antiguo anuncio de Suchard.

"Ahora la Navidad suena un poco diferente", dice la protagonista, que comienza a cantar una canción. "Mires donde mires, verás que todas son especiales", entona mientras sale el alcalde Abel Caballero durante el encendido del alumbrado navideño de Vigo en versión animada.

El anuncio celebra la comunión y lo importante que es compartir estos momentos con sus seres queridos. "Que lo único que no cambie sea eso que lo cambia todo", concluye el anuncio de Suchard, que busca promocionar sus turrones y bombones navideños.

La respuesta del alcalde Abel Caballero, no se ha hecho esperar. "La Navidad de Vigo presente una vez más", ha afirmado el regidor socialista.