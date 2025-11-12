La hora del encendido de la Navidad de Vigo, pendiente del tiempo: "Si llueve, llevaremos paraguas de colores"

El pasado martes, 4 de octubre, Abel Caballero reveló "el secreto mejor guardado", es decir, la fecha en la que se encenderían las luces de Navidad en Vigo. Pero la información no estaba completa.

Y es que se sabía el día, pero no la hora. La razón, la previsión de lluvia para estos días, que no permitía fijar un momento concreto para convocar a los vigueses. Este miércoles, el regidor ha dado una hora "aproximada", aunque todo dependerá de lo que diga la previsión meteorológica.

"Hay una cierta advertencia de lluvia, ayer era más, hoy es menos. Estamos haciendo el seguimiento", ha avanzado Caballero en un audio remitido a los medios sobre el tiempo que se espera el sábado.

"El encendido será en torno a las 20:00 horas, pero la hora exacta la diré el día antes, el viernes", ha declarado. De este modo, el objetivo del Concello es poder afinar "el momento de menos lluvia", en caso de vaya a llover; si el tiempo es seco, "será a las 20:00 horas".

De todas formas, el alcalde ha querido restarle importancia a los posibles chubascos: "Si llueve, llevaremos paraguas de colores para hacer juego con las luces de la Navidad de Vigo".