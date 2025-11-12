Herido un trabajador en As Neves (Pontevedra) tras caerle una pared encima

Accidente laboral en la localidad pontevedresa de As Neves. Un operario ha resultado herido tras caerle encima una pared mientras trabajaba.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el accidente ocurrió minutos después de las 12:00 horas y fue un particular quien contactó con la central de emergencias para informar de este suceso ocurrido en A Aldea. Según las explicaciones del alertador, al operario le había caído una pared encima mientras trabajaba y quedó atrapado, por lo que se necesitaba ayuda para liberarlo.

Con esta información, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) solicitaron la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como de los Bomberos de Ponteareas, los de O Baixo Miño y la Guardia Civil.

Como informa Europa Press, al llegar a la zona, los bomberos de Ponteareas, con la ayuda de particulares, lograron liberar al trabajador, que resultó herido en una pierna.