Caballero culpa de no cambiar las válvulas de Eiras a la Xunta, que asegura que no pudo acceder hasta 2025

Abel Caballero ha culpado a la Xunta y a Augas de Galicia de no haber cambiado las dos válvulas dañadas de la presa de Eiras, a pesar de ser las encargadas de su gestión, y ha señalado al Gobierno gallego por no ser "capaz" de cambiarlas desde 2023.

El regidor ha señalado que "entregaron las llaves" de Eiras en enero de 2023, fecha desde la que llevan "al frente de esta instalación" y que ahora quieren "echarle la culpa" al Concello. Unas piezas que cuestan "sólo 50.000 euros" cada una.

Según indica Europa Press, el documento que firmaron tras litigar en los juzgados, ya que el Concello se negaba a entregar la gestión, recogía, entre otras consideraciones, que la empresa designada por Augas de Galicia operará los equipos e instalaciones del embalse, "excepto la válvula de toma y las compuertas de la torre de toma", que serán operadas por la concesionaria municipal Aqualia, "correspondiendo su mantenimiento y conservación a Augas de Galicia".

Por último, Caballero ha acusado a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, de mentir por señalar trabas para el trabajo de los inspectores. "Que den los nombres inmediatamente, para ir a denunciarlo a los tribunales", ha enfatizado el alcalde, que se ha preguntado "¿dónde están los obstáculos?" para sentenciar que "se lo están inventando".

"No tienen que montar una reunión, tienen que cambiarlos", ha añadido Caballero, que les ha dado "dos días" para hacerlo o, ha asegurado, lo hará Aqualia.

"Situación muy complicada"

Por su parte, la conselleira Ángeles Vázquez ha insistido en que la Xunta tiene la "máxima preocupación" por la "situación muy complicada" de la presa, debido al estado de esas válvulas.

Según ha reiterado en declaraciones a los medios en Tordoia (A Coruña), aunque asumieron la gestión de Eiras en 2023, no fue hasta este año cuando los técnicos de Augas de Galicia pudieron acceder a esas válvulas y comprobar su mal estado, que ha atribuido a la "dejadez" del Concello.

Por todo ello, ha vuelto a urgir una reunión técnica "porque hay que acometer obras de urgencia" y resolver "un problemón" derivado de muchos años "de no llevar a cabo ningún trabajo de mantenimiento".