El PP de Vigo, en contra de los presupuestos: "Un juego perverso de copia y pega que se repite cada año"

El Partido Popular de Vigo ha votado en contra de la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 durante la comisión de Orzamentos e Facenda celebrada este martes. Los populares consideran que se vuelven a repetir inversiones que figuraban en las cuentas de ejercicios pasados.

"Otra vez estamos frente a unas cuentas poco realistas, por la baja ejecución a la que nos tiene acostumbrados el gobierno de Abel Caballero, y por su habitual "déjà vu" con las inversiones, que un año más vuelven a repetir partidas que figuraban en las cuentas de ejercicios anteriores", ha lamentado la presidenta del grupo municipal del PP, Luisa Sánchez.

En concreto, ha señalado proyectos como el mercado, la sala de lectura y la piscina de Teis, así como la reforma de la Avenida Cesáreo Vázquez, el edificio de Esturáns, el aparcamiento de Matamá, las pistas de atletismo de Balaídos, la humanización de Serafín Avendaño o las rampas para acceder al ascensor Halo.

"Se repiten en cada presupuesto inflando unas cuentas con inversiones que se eternizan en el tiempo", ha recalcado Sánchez, que se ha preguntado: "¿Y dónde está el túnel de Elduayen? ¿y el parque infantil de O Berbés con temática de la Reconquista? ¿La iluminación del parque da Guía?"

Los populares defienden que estos son proyectos que suman al menos nueve millones de euros y solo son algunas de las muchas obras que "pasan de un año a otro en los presupuestos municipales". "Ni siquiera han empezado", ha remarcado Sánchez, que ha puesto como ejemplo el edificio de Esturáns.

Así, el PP se ha opuesto a unos presupuestos que consideran "un juego perverso de copia y pega que se produce año tras año". Además, han criticado la subida impositiva del 4% y han pedido el voto particular para que todos los grupos municipales se pronuncien sobre las 39 enmiendas presentadas por el grupo popular.