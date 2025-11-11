El juez pregunta al Concello de Vigo por la inexistencia de un Plan de Inspección de Atracciones

Mediante una providencia, el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad olívica, encargado de la investigación del accidente mortal en la atracción del saltamontes durante las fiestas de Matamá en agosto de 2024, se dirigirá al Concello de Vigo para reclamar su explicación sobre la inexistencia de un Plan de Inspección de las atracciones en las fiestas. También preguntará qué medidas se están tomando al respecto y cuáles fueron los motivos para cancelar las atracciones en las fiestas de Coia el pasado verano.

Esta providencia es resultado, según Europa Press, de la presentación de un dictamen de la Fiscalía en el que solicita la práctica de nuevas diligencias en el marco de esta investigación judicial. Se investiga al dueño de la atracción y el presidente de la Comisión de Fiestas.

El ministerio público solicitó que se dirija un nuevo oficio al Ayuntamiento de Vigo para que informe de todos los correos electrónicos o comunicaciones remitidas a la Policía Local en relación con las fiestas de Matamá de 2024, y que también aclare por qué no dispone de un Plan de Inspección, o por qué no intervino una entidad de certificación de conformidad municipal para garantizar la seguridad en las atracciones antes de su puesta en marcha.

Además, la Fiscalía considera pertinente que se aporte a la causa el informe relativo a las fiestas de Coia de este año.