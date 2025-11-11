Fuego cruzado entre Xunta y Concello de Vigo por el futuro de la antigua estación de buses

El homicidio ocurrido la semana pasada en la antigua estación de autobuses de Vigo, en el que un hombre falleció tras ser apuñalado por su pareja, ha revelado otras dos cuestiones: el futuro más inmediato del edificio de la Avenida de Madrid, hoy abandonado, sin uso y donde acostumbran a pernoctar personas sin hogar; y qué administración es la que debe de hacerse cargo de estas personas en riesgo de exclusión.

Por un lado, desde el Concello de Vigo aseguran que ese terreno es municipal ya que, tras cederlo a la Xunta para la construcción de la estación de autobuses, estas instalaciones a día de hoy no están destinadas a ese uso, por lo que exigen que se revierta a la ciudad.

Así, la concelleira de Urbanismo y Vivienda, María Xosé Caride, ha instado al Gobierno gallego a que devuelva los terrenos o, en su caso, se haga cargo de las instalaciones y de su seguridad. De hecho, Caride asegura que desde hace nueve meses la Xunta cuenta con la autorización para desarrollar las obras para el cierre de la edificación, con la única condición de que el vallado del edificio sea "practicable en caso de una intervención de urgencia".

Desde la Xunta insisten, a través de la delegada territorial Ana Ortiz, que "trabajan para garantizar la seguridad de la antigua estación de autobuses con el vallado de las instalaciones" y que, en el caso de la edificación, desde el Gobierno gallego se han trasladado al Concello varias alternativas que Caballero "bloqueó", porque "prefirió ver cómo se degrada esa zona realizar una inversión p antes que permitir a la Xunta rara darle una nueva vida".

Personas sin hogar

Ortiz también ha conminado al Gobierno local a que actúe, a través de los Servicios Sociales Municipales, para perimetrar el edificio y dar cobertura a las necesidades de las personas que allí pernoctan y facilitarles una alternativa, ya que es una tarea en competencia "exclusiva" del Concello.

Sobre esto, le ha contestado la concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar, que asegura que "el sinhogarismo es una competencia de la Xunta de Galicia, ya que se trata de una situación de carácter estructural y no de una emergencia puntual", y se ha referido al Plan de Atención a las personas sin hogar en Galicia, que, ha añadido, "tiene caducado desde el año 2023":

Aguiar ha criticado la "dejación de funciones" de la Administración autonómica, ya que "dar atención inmediata a las personas en situación de calle" es responsabilidad del Concello, mientras que dar "acceso a una vivienda digna a las personas sin hogar le corresponde al Gobierno gallego.

Además, ha recordado Caride que los dos inmuebles relacionados con la muerte de dos personas en riesgo de exclusión, el de la antigua estación de autobuses y el antiguo de Pescanova, le corresponde a la Xunta "atender y a condicionar"; en el primero, vallándolo, y, en el segundo, dependiente de la autoridad portuaria, a la que se le ha requerido "en varias ocasiones" que la tapien "por insegura e insalubre".