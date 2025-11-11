El Concello de Vigo urge a la Diputación la "firma telemática" del convenio para la piscina de Teis

Cuando la piscina de Teis parecía desbloqueada finalmente, tras llevar cerradas las instalaciones desde 2022 debido a un incendio, ha aparecido una nueva piedra en el camino: la firma del convenio entre Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra.

A pesar de que ambos gobiernos han dado la luz verde al acuerdo, todavía queda la firma que lo hace efectivo. Una firma que, ha explicado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la ley exige que sea "telemática", pero "la Diputación dice que no, que quieren aquellas viejas firmas tradicionales", ha asegurado.

Caballero ha insistido en que le proponen "mañana mismo para hacerlo" pero que "no quieren", pero que en caso de que finalmente no se firme el convenio, "que todo Teis y Vigo esté tranquilo", porque "la obra la asume íntegramente el Concello".

Según este convenio, la Diputación aportará cinco millones de euros para la obra en 2025 y el Concello de Vigo pondrá 600.000 euros. El resto del dinero, de fondos municipales, se reparten en dos anualidades: un millón de euros en 2026 y casi 540.000 euros en 2027.

Sobre las obras, el regidor ha destacado que van "a muy buen ritmo": "Ya estamos con la estructura para después seguir con una reforma integral ciertamente excepcional". "Prácticamente, es una piscina nueva", ha sentenciado.

"No nos negamos a firmar"

Desde la Diputación, han contestado asegurando que "en ningún momento se ha negado a firmar el convenio" y que llevan desde el mes de abril "chocando continuamente con las trabas puestas por parte del gobierno local".

"Abel Caballero no quiere seguir los pasos que se siguen en todos los convenios con todos los concellos de la provincia", ha denunciado la vicepresidenta provincial, ni tampoco "el mismo protocolo que él aceptó seguir para firmar el convenio del año 2024 o para firmar el convenio de la grada de Gol, o los nueve convenios que ya hemos firmado conjuntamente".

Además, ha añadido que llevan "desde el 22 de octubre contactando persistentemente con el Concello de Vigo para cerrar una fecha en la que firmar el convenio, con una firma telemática y una firma pública, tal y como marca el protocolo"

"Quizá quiera encontrar en la Diputación otro enemigo al que atacar diariamente para alimentar su victimismo", ha declarado Sánchez, que ha insistido en la "disposición absoluta a firmar mañana mismo". "Puede elegir, simplemente para hacer lo mismo que hicimos el año pasado y lo mismo que hacemos con el resto de concellos de la provincia", ha finalizado.