El Concello de Vigo activa el protocolo de prevención social ante la alerta meteorológica

La alerta amarilla y naranja prevista para las próximas horas en Vigo ha obligado al Concello a activar el protocolo "Ola de Frío/Calor" para avisos meteorológicos. Así, Praza do Rei activa una serie de medidas de prevención para proteger a las personas en situación de calle en la ciudad.

Así, el Centro Integral de Inclusión y Emergencia Social del Concello de Vigo (CIIES) dispondrá de tres plazas de emergencia adicionales. Las personas harán uso de estas habitaciones en horario de 22:00 a 8:30 horas, sin poder acceder a otros espacios del piso básico. A partir de las 8:30 horas podrán continuar en las instalaciones municipales, en la Sala de Lecer.

Además, una unidad de calle del Concello visitará a las personas en situación de calle para ofrecer plaza en los albergues de la ciudad o, de ser necesario, alojamiento en hostales. Al mismo tiempo, se les ofrecerá bebidas calientes y mantas, para aquellos que no quieran acudir a los dispositivos de la ciudad.

El gobierno local también pondrá a su disposición un servicio de traslado de personas en situación de calle que demanden pernocta al CIIES o alojamiento alternativo —las personas en situación de calle serán derivadas a un hostal o pensión siempre y cuando las camas de emergencia del CIIES estén ocupadas o no haya plazas disponibles en el Albergue de la Santa Cruz en Teis—.