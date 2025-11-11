Bouzas, un barrio que crece en Vigo pero que necesita aparcamientos y servicios: "Es un problema"

Bouzas no está de moda, más bien podría decirse que Bouzas no pasa de moda. Y es que las bondades de este barrio vigués en el que, a día de hoy, sigue reinando ese sentimiento de entidad independiente de Vigo aunque perteneciente a la ciudad olívica, son de sobra conocidas: Un casco viejo en el que tapear el mejor marisco de la ría, una bonita playa urbana, un paseo marítimo, zonas llanas por las que pasear o hacer deporte y la posibilidad de vivir en un lugar pequeño a escasos metros del centro de la ciudad.

El éxito y atractivo de este barrio vigués pueden comprobarse, in situ, especialmente de jueves a domingo, día de la celebración de su popular feria. La afluencia de gente a esta zona de Vigo se nota especialmente en el segundo tramo de la semana, pues su hostelería recoge buena parte del "tardeo" de la ciudad.

Por todo lo anterior, este mismo año, el Concello de Vigo presentó el Plan Turístico de Bouzas, un proyecto sufragado con dos millones de euros para regenerar buena parte de la zona antigua y dotarla, además de zonas verdes.

Precisamente, este pasado lunes el Concello recepcionaba una nueva plaza pública ubicada entre Beiramar y Tomás Alonso, concretamente, entre Covadonga y el citado vial vigués. El espacio, hasta el momento abandonado y degradado, favorece ahora la comunicación peatonal entre Tomás Alonso y Beiramar.

Nueva plaza en Bouzas. P.P.F.

El nuevo espacio era bien recibido por los vecinos este lunes, sin embargo, muchos aprovechaban la coyuntura para reclamar otras necesidades imperiosas: Más aparcamientos en Bouzas, mejores infraestructuras urbanas, y más servicios en general.

Mejor, aparcamientos

José, propietario de un negocio de nutrición en esta zona, opinaba que una alternativa más necesaria hubiera sido, en lugar de la nueva plaza, la creación de un nuevo aparcamiento bien en superficie o subterráneo: "Tenían la oportunidad de haber hecho un aparcamiento que nos iba a solucionar los problemas en este sentido, pero creo que no hemos ganado prácticamente nada", remarcó. "Sí que se ha quitado un terreno que era un espacio deteriorado, pero el problema que tenemos en Bouzas es de aparcamiento, no de vecinos", anotó.