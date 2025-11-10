El tiempo en Vigo: La semana viene cargada de lluvia, ¿qué días será más persistente?

La semana ha arrancado en Vigo con cielos nublados y temperaturas suaves, sin embargo, las precipitaciones irán haciendo acto de presencia conforme avancen las horas. Eso sí, no serán demasiado abundantes.

Así, este lunes los cielos estarán nublados con la posibilidad de que se registren chubascos puntuales. En cuanto a las temperaturas, estas no distarán mucho de las registradas la pasada semana: Habrá 18 de máxima y 13 de mínima.

Ya el martes, la tónica será la misma en cuanto al estado de los cielos. Según MeteoGalicia, los mercurios subirán: Hasta los 19 grados en la parte alta del mercurio, y hasta los 15, en la baja.

Estos valores se mantendrán también de cara al miércoles, día 12 de noviembre. Con todo, la intensidad y cantidad de las lluvias irá en aumento conforme se llegue al ecuador de la semana.