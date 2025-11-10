Encuentran el cadáver de un hombre, sin indicios de criminalidad, en una nave abandonada de Vigo

Este pasado domingo, apareció el cadáver de un hombre en la antigua nave de Pescanova, en la calle Jacinto Benavente, después de sufrir una caída, según apuntan las primeras hipótesis.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, que según fuentes policiales no presentan indicios de criminalidad, a la espera del resultado de la autopsia.

Los hechos ocurrieron este domingo alrededor de las 14:00 horas en el inmueble abandonado en el que acostumbran a pernoctar personas sin techo y que en los últimos años ha registrado varios incendios.

Estos hechos suceden tres días después del homicidio ocurrido en la antigua estación de autobuses, en el que un hombre fue presuntamente apuñalado por su pareja, ambos también en situación de exclusión social.