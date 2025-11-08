El fin de semana comienza en Vigo con cielos nublados

Un nuevo fin de semana ha comenzado en Vigo con cielos cambiando entre nubes y claros y temperaturas algo más frescas. Después de varios días de lluvias, este sábado la ciudad olívica tiene una probabilidad muy baja de precipitaciones, a tan solo unos días del gran encendido de las luces de Navidad de Vigo.

Durante esta jornada, los cielos se irán despejando hacia el mediodía, cuando el sol asome y los termómetros alcancen las temperaturas más altas, que podrán llegar a los 19 grados de máxima.

Hacia la noche, la predicción de Meteogalicia es similar, dejando una noche de sábado agradable en Vigo, con temperaturas que podrán descender hasta los 12 o 13 grados.

Las nubes irán regresando en la mañana del domingo, cuando la ciudad amanezca con cielos más encapotados como antecedente a una tarde en la que volverán las lluvias.

Este fin de semana hay, además, una alerta amarilla por oleaje, con olas que podrán alcanzar los 5 metros y a la que se suma un aviso también amarillo por mar de viento para el domingo.