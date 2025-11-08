El tiempo en Vigo

El tiempo en Vigo Treintayseis

Ofrecido por:

Vigo

El fin de semana comienza en Vigo con cielos nublados

Las lluvias no regresarán hasta la tarde del domingo en la ciudad

Más noticias: Así fue el primer gran evento de sostenibilidad en Vigo: Green Thursday

Publicada

Un nuevo fin de semana ha comenzado en Vigo con cielos cambiando entre nubes y claros y temperaturas algo más frescas. Después de varios días de lluvias, este sábado la ciudad olívica tiene una probabilidad muy baja de precipitaciones, a tan solo unos días del gran encendido de las luces de Navidad de Vigo.

Llega el material para montar la noria de la Navidad de Vigo 2025.

Durante esta jornada, los cielos se irán despejando hacia el mediodía, cuando el sol asome y los termómetros alcancen las temperaturas más altas, que podrán llegar a los 19 grados de máxima.

Hacia la noche, la predicción de Meteogalicia es similar, dejando una noche de sábado agradable en Vigo, con temperaturas que podrán descender hasta los 12 o 13 grados.

Las nubes irán regresando en la mañana del domingo, cuando la ciudad amanezca con cielos más encapotados como antecedente a una tarde en la que volverán las lluvias.

Este fin de semana hay, además, una alerta amarilla por oleaje, con olas que podrán alcanzar los 5 metros y a la que se suma un aviso también amarillo por mar de viento para el domingo.