Vigo se queda sin Facultad de Medicina: "Es una pésima noticia"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha calificado de "pésima" la noticia del acuerdo entre la Xunta y las Universidades gallegas para descentralizar la carrera de Medicina, ya que supone que la ciudad olívica se quedará sin Facultad, al menos de momento.

El regidor ha insistido en que mantendrá la demanda de que Vigo tenga facultad, ya que "es la mayor ciudad de España que no tiene", y ha responsabilizado al Gobierno gallego de "dejar" sin grado propio a la ciudad y asegura que se impone "un modelo atrasado que ya fracasó hace 10 años".

La descentralización será a partir de los tres primeros años de Medicina, que se cursarán en la Universidad de Santiago y Caballero ha señalado que la USC contará con "203 alumnos, frente a los 100 de Vigo, y con profesores de otra universidad".

Por último, ha instado al PP de Vigo a que explique las razones por las cuales la UVigo no tendrá una facultad de Medicina de manera "inmediata".

"Muy positivo"

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago, ha valorado este acuerdo como "muy positivo", y que considera que "no podemos tener tantas facultades de Medicina como aeropuertos en España".

En declaraciones que recoge Europa Press, ha asegurado que el acuerdo es "buena idea", compartida por el Colegio, y ha valorado que no quede "cerrado" el camino para crear otra facultad "a largo plazo"

"Creo que es totalmente positivo y, además, valoraremos muchísimo la excelencia de las clases prácticas que se pueden dar en los dos centros que se añaden en este momento al segundo ciclo", ha zanjado.