Caballero responde a la carta de la Xunta: "Está llena de distracciones, eufemismos y engaños"

"La respuesta es que no quieren pagar la remodelación de Balaídos para el Mundial 2030". Así de contundente se ha mostrado el alcalde de Vigo Abel Caballero sobre la carta de la Xunta de Galicia, firmada por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en contestación a otra del regidor, donde exigía al Gobierno gallego un tercio de la obra de la grada de Tribuna que se llevará a cabo para alcanzar los 43.000 espectadores, requisito para ser sede del Mundial 2030.

En la misiva, Calvo añadía al Gobierno central en la financiación, además de requerir aspectos como el presupuesto exacto de la actuación, el cronograma de las partidas económicas y el acuerdo de todas las administraciones. Pero para Caballero, la carta está "llena de distracciones, eufemismos y engaños para no entrar en lo que tiene que entrar, que es pagar la parte de la reforma que le corresponde".

Sobre el conselleiro, el regidor olívico ha incidido en que es "diputado por A Coruña" y que "Vigo no lo conoce en absoluto". Así, ha asegurado que el Gobierno no está participando en la financiación de las obras de ninguno de los estadios que optan a ser sedes del Mundial y le ha trasladado una propuesta a la Xunta: que paguen un tercio de la reforma del estadio y le pidan "conjuntamente" al Ejecutivo central "que también pague".

"Cuando el gobierno pague, rebajaremos la parte que paga cada uno", ha añadido, porque "la alternativa es que la Xunta no quiere pagar" y "no quiere que haya Mundial en Vigo".

Sobre las grandes intervenciones de la que la Xunta le ha acusado en esa carta de tener "paralizadas", Caballero ha respondido todo lo contrario, y que es el Gobierno autonómico el que impide los avances. En el caso de la Etea, en donde ha recordado las actuaciones municipales que se han llevado a cabo desde que es alcalde mientras que la parte de la Xunta "lleva paralizada casi 17 años", ha enfatizado que Zona Franca está dispuesta a pagar y que ya ha aprobado el convenio, al igual que el Concello.

Para las obras del túnel del Elduayen, por su parte, están pendientes del permiso de Medio Ambiente desde hace "cuatro meses y medio", mientras que la ampliación del Ifevi, ha reiterado que es necesario deshacer el actual patronato, valorar lo que aporta cada uno y volver a constituirlo. "La Xunta no quiere valorar porque ellos hicieron una en la que se les asignan 32 millones de euros y al Concello, poco más de 1,5". "Lo que proponen es que Vigo lo pague todo y la Xunta se quede con todo", ha denunciado.

Por último, Caballero ha anunciado que remitirá una nueva carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que ha vuelto a culpar de "antiviguismo", con "todos los incumplimientos de la Xunta de Galicia con esta ciudad y me temo que la carta va a tener muchos folios".