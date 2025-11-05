Caballero felicita al nuevo alcalde de Nueva York, pero se lo deja claro: "La Navidad de Vigo es mejor"

Nueva York tiene nuevo alcalde. Se trata de Zohran Mamdani, que con 34 años se ha convertido en el regidor más joven desde 1892 en la ciudad más importante de Estados Unidos, además del primer musulmán con el bastón de mando.

Ante la que es una de las noticias del día a nivel mundial, su homónimo en Vigo, Abel Caballero, ha querido felicitarle por el acceso al cargo, aunque también ha aprovechado para, como no, dejarle un mensaje sobre la Navidad.

Una de las claves de la campaña de Mamdani ha sido el uso de las redes sociales, y ha sido a través de ellas, con un vídeo en Instagram, como el regidor vigués ha mandado el mensaje hasta el otro lado del océano.

Caballero ha celebrado el "éxito extraordinario, arrollador" del demócrata desde el edificio del Concello, con el mar de fondo ya que "al oeste verdadero, en la misma latitud y cruzando el Atlántico, está Nueva York".

Unas ciudades unidas por "las latitudes", pero también porque son "referencia de quién hace la mejor Navidad", aunque Caballero ha presumido que "es cierto que la hace Vigo, pero da igual".

Por último, y mientras suena en el vídeo la canción NUEVAYoL de Bad Bunny, le ha deseado que su "éxito sea magnífico y lo será para el mundo entero".