El BNG presenta 198 enmiendas a los presupuestos de Vigo para 2026 para "dar un giro de 180 grados"

El BNG de Vigo ha presentado este miércoles una batería de 198 enmiendas parciales a los presupuestos municipales de 2026, con el objetivo de darles "un giro de 180 grados" al considerarlos "más de lo mismo".

Según ha explicado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, las propuestas fueron elaboradas tras un proceso participativo que incorporó aportaciones del tejido asociativo y vecinal de la ciudad. "Estas enmiendas son la expresión económica de la alternativa política del BNG para hacer que Vigo avance con un nuevo impulso", ha destacado.

"Los recursos económicos del Concello son de todos los vigueses, no de Abel Caballero", ha insistido, criticando que el alcalde elaborase los presupuestos "en régimen de monólogo sordo, sin dialogar con nadie".

Igrexas ha defendido que las modificaciones, por un importe total de 31 millones de euros, buscan impulsar una ciudad "socialmente justa, igualitaria, habitable y verde", con medidas para reforzar las políticas de vivienda, cultura, deporte y juventud.

"Es momento de construir un nuevo Vigo, entre todos y para todos, con el proyecto transformador y en positivo del BNG", ha afirmado, contraponiendo esta visión a la de un gobierno local "instalado en la inercia" y un PP “sin propuestas para la ciudad”.

Entre las principales enmiendas, el BNG propone duplicar la partida de ayudas sociales municipales, de 1,3 a 2,6 millones de euros, y aumentar el Plan Municipal de Empleo hasta los 3 millones. Además, plantea un Plan Facilitador del Alquiler dotado con 3 millones de euros y un programa de alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio con 1,5 millones.