Rebajan la pena de prisión de cuatro años y medio a tres a un acusado de traficar con drogas en Vigo

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rebajado de cuatro años y medio a tres la pena de cárcel a un condenado por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra por traficar con drogas en Vigo.

El alto tribunal gallego ha estimado parcialmente el recurso de apelación de la defensa del investigado y entiende que concurre "una exigibilidad disminuida por la grave adicción del acusado al consumo de productos como los que son objeto del procedimiento", así como que su estado psíquico "tiene relación causal con la efectuación de los actos".

Así, compensa la atenuante de actuar a causa de la grave adicción a las drogas con la agravante de reincidencia.

Según consta en la sentencia, el acusado se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes y las declaraciones de los agentes de policía destacan por su fiabilidad, ya que fueron testigos de encuentros con compradores donde se intercambiaba cocaína y cannabis por dinero.

También avalan la valoración de la carga probatoria hecha por la Audiencia, que refleja "una actividad permanente de venta".

La sentencia no es firme, ya que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.