PP y BNG, unánimes sobre el 'caso Guns N' Roses': "No niega las irregularidades del Concello de Vigo"

El fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que revoca la condena al Concello de Vigo a pagar 1,5 millones de euros más IVA a la promotora Sweet Nocturna por el concierto de Guns N' Roses, ha recibido una interpretación diferente para los partidos de la oposición y para el Gobierno local.

Tanto PP como BNG consideran que queda probado que existieron negociaciones entre Concello y empresa y que el texto no niega las irregularidades que recoge la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo.

Los populares señalan que el TSXG mantiene "todos los reproches a la actuación" del gobierno local que contiene la sentencia y ratifica la "evidente descoordinación entre sus diversos departamentos antes y durante la tramitación del expediente de contratación".

"Todo Vigo sabe que el alcalde anunció un concierto apoyado por el Concello meses antes de sacar a concurso un contrato público para la celebración de dicho concierto", matizan en un comunicado enviado a la prensa, y que ese contrato no se adjudicó "al tumbarlo el Concello al darse cuenta de que, de seguir adelante con el procedimiento, se incurriría en un delito".

"Chalaneo contractual"

Por su parte, el BNG mantiene que el fallo del alto tribunal gallego "no contradice la existencia de prácticas irregulares, al margen del marco legal en materia de contratación pública por parte del gobierno municipal de Vigo" y que quedó acreditada la existencia de una "vida negocial previa" a ese proceso de licitación.

Además, apuntan, el TSXG reprocha a la promotora no haber declarado su "participación directa o indirecta en la preparación" del procedimiento de contratación.

Para los nacionalistas, esta actuación es "un evidente ejemplo del chalaneo contractual" y de la mala gestión del gobierno de Abel Caballero, aunque celebran la sentencia del TSXG ya que impide "que la gestión irresponsable e irregular del Ejecutivo de Caballero le acabe costando a los vigueses casi 2 millones de euros de dinero público".

Por último, el Bloque ha vuelto a reclamar la constitución de una Comisión de Vigilancia de la Contratación, además de la elaboración de una ordenanza municipal de transparencia en la gestión y la creación de una Oficina Municipal Anticorrupción.

Ambas formaciones indican que la sentencia no es firme y que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.