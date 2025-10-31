Vigo pondrá en marcha su propio observatorio de vivienda

El Concello de Vigo, mediante un convenio con la Universidad, pondrá en marcha su propio observatorio de vivienda. Se trata de una de las acciones que baraja el ejecutivo local, liderado por Abel Caballero, para facilitar la provisión en un periodo especialmente complicado en este sentido.

Se piensa, especialmente, en la gente joven de la ciudad o que se está iniciando en el mundo laboral. También en personas de clase media y trabajadora.

Así, el próximo martes se aprobará el acuerdo con la UVigo para tener "un conocimiento perfecto" y "de forma continua" del estado de la vivienda. "Abordaremos el diagnóstico, la evolución, medidas de corrección, el estado de cada una de las viviendas disponibles en la ciudad o la evolución de los precios", explicó el primer edil vigués.

Así, profesorado especializado de la universidad se encargará de gestionar el observatorio mediante una aportación anual de 45.000 euros procedentes de las arcas locales.

El Concello adquirirá viviendas del mercado libre

En la misma línea, Caballero anunció hoy que el Consistorio adquirirá viviendas del mercado libre para incorporarlas al parque público de inmuebles de alquiler. Se destinarán 2,5 millones de euros a comprar viviendas -cada vivienda no podrá superar los 180.000 euros-. "Aquellos que deseen hacer su oferta la podrán hacer en la Gerencia de Urbanismo", puntualizó Caballero, quien aseguró que esta tarea debería ocupar a la Xunta de Galicia "pero como ellos no lo hacen, lo haremos desde el Concello".