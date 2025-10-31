Acusado por el crimen de Coia (Vigo) de abril de 2024, en el juicio contra él en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica

Acusado por el crimen de Coia (Vigo) de abril de 2024, en el juicio contra él en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica

El jurado considera culpable de asesinato al autor del crimen de Coia

Ante los posibles atenuantes, las acusaciones rebajan su petición de penas

El tribunal de jurado encargado de enjuiciar el llamado crimen de Coia, en Vigo, ha considerado por unanimidad culpable de asesinato al acusado José Luis M.C. No obstante, ha considerado acreditada la existencia de tres circunstancias atenuantes: la confesión, la alteración psíquica y el miedo, por lo que las acusaciones han tenido que rebajar su petición de penas.

Así, según informa Europa Press, la Fiscalía ha pasado de solicitar penas que sumaban casi 22 años de cárcel a penas que suman casi 17 años de prisión por el asesinato y la tenencia ilícita de armas, mientras que la acusación particular igualmente ha rebajado su petición de penas hasta sumar casi diecisiete años de cárcel.

La defensa, por su parte, considera que dadas estas atenuantes es posible rebajar en dos grados las penas solicitadas. Por ello, solicita una pena de cuatro años por el delito de asesinato, y estima que, por la tenencia ilícita de armas, la pena debe ser inferior a tres meses y no cabría la prisión.