Vigo, la ciudad de Galicia donde más se paga por el agua: casi el doble que en Ourense

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado su informe anual en el que analiza el precio del agua en 54 ciudades españolas y sitúa a Vigo como la urbe gallega que más paga por este servicio, casi el doble que en Ourense.

En concreto, la OCU estima que, en Vigo, cada hogar paga hasta 286 euros al año por un consumo medio de 150 metros cúbicos. Esta cifra sitúa a la ciudad olívica entre las 25 ciudades con el agua más cara —siendo la número 14 en población— y líder en el ranking gallego.

Los vigueses pagan 48 euros más que los vecinos de A Coruña (238 euros), ciudad con una población semejante a Vigo. Por su parte, los ciudadanos de Pontevedra se dejan 230 euros al año en agua, 15 euros más que en Lugo (215 euros).

Es destacable la situación en Ourense. La ciudad liderada por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome tiene el agua más barata de España. Los ourensanos pagan 148 euros al año, casi la mitad que sus vecinos de Vigo.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Aunque la ciudad olívica tenga el agua más cara de Galicia, sale mejor comparada con ciudades con un número de habitantes semejante. En Gijón, sus 268.561 habitantes pagan 262 euros, mientras que los 322.811 ciudadanos de Córdoba gastan 338 euros y los 348.089 de Bilbao, 424 euros.

Ahora bien, los vecinos de Valladolid, urbe con una población de 300.618 habitantes, pagan 190 euros al año, 96 euros menos de lo que pagarían en Vigo. Cabe destacar que la ciudad de España donde se paga más por el agua es Barcelona: 516 euros.

Vigo, con uno de los mínimos más altos de España

La OCU ha calculado este total sumando los costes medios anuales del suministro, del saneamiento, del alquiler del contador y del canon de la Comunidad Autónoma. En este sentido, destacan que en el apartado del suministro la conforman una cuota fija y un importe variable según el consumo

"En la parte fija del recibo hay una variabilidad enorme, ya que cada ciudad la calcula a su manera", ha explicado la OCU, que indica que hay poblaciones que fijan un consumo mínimo, entre las que se encuentra Vigo.

Así, aunque no hayas gastado un litro de agua, el Concello cobrará 202 euros al año, una de las tarifas más altas de España, sólo por detrás de Barcelona (222 euros) y Tarragona (210 euros).

PP de Vigo critica los altos recibos de basura, agua e IBI

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha recordado que este viernes se "vivirá un nuevo episodio del hachazo fiscal" del gobierno de Abel Caballero. La líder popular hace referencia al cobro del IBI, cuyo recibo aumentará un 4% respecto al año pasado y que en 2026 "volverá a subir otra vez".

"Es el más caro de toda Galicia, con un tipo impositivo del 0,91 frente al 0,60 de A Coruña y el 0,45 e Ourense, y que este año se vuelve a encarecer después de que el gobierno de Caballero haya subido todos los impuestos y tasas municipales", ha subrayado sobre un "nuevo varapalo al bolsillo de los vigueses" tras el "sablazo de la basura del pasado septiembre".

Sánchez también ha hecho referencia a los últimos datos de la OCU: "La misma OCU a la que tanto alaba Caballero y que cita constantemente es la que una vez más ha vuelto a dejar en evidencia el afán recaudatorio de su gobierno".

Al respecto, la concejala popular ha preguntado al regidor socialista si prorrogará "una vez más y por otros cinco años" el contrato de la concesionaria de agua, FCC Aqualia: "¿Va a seguir perpetuando un negocio millonario que pagamos todos los vigueses, o va a sacarla de concurso como prometió que haría ya en 2020?".