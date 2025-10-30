La ruptura de un depósito causa un vertido de aceite y deja un trabajador herido en el Puerto de Vigo

Accidente en el Puerto de Vigo, en Guixar. Un trabajador ha resultado herido tras la ruptura de un depósito que ha producido un vertido de aceite de palma en la Ría. El hombre herido ya ha sido trasladado a su complejo hospitalario de referencia.

Según informan fuentes del 112 Galicia a Treintayseis, Emerxencias ha recibido la primera alerta sobre las 15:20 horas. Entonces, testigos han informado de la ruptura de un depósito en el Puerto de Vigo, cuyo contenido estaba siendo derramado a la Ría de Vigo.

Fuentes de la Autoridad Portuaria han detallado que ha implosionado un silo ubicado en el puerto de Guixar, procando un vertido de aceite de palma. Aseguran que "no es contaminante y ya está contenido".

La implosión ha dañado a un trabajador que estaba en el lugar. Presenta un par de fracturas: una en la pierna y otra en las costillas. Por ello, el equipo del 061 desplazado al puerto vigués lo ha trasladado al Hospital Povisa.

Desde el 112, también han alertado de la situación tanto a la Policía Local como a la Nacional, así como a la Autoridad Portuaria, que ya estaba destinando medios para intentar contener el vertido. Por su parte, Gardacostas de Galicia ha movilizado dos embarcaciones para colaborar en las tareas de contención del vertido de aceite: los buques Ría de Vigo e Irmáns García Nodal.