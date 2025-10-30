¿Ya es Navidad en Vigo? El árbol de Porta do Sol se encendió este miércoles

Todo lo que rodea a Vigo, con incógnitas como la fecha del encendido de sus famosas luces, es, a la Navidad, el hype con el que Mariah Carey juega con sus seguidores para anunciar -porque ella tiene la potestad de hacerlo, pero Abel Caballero, también- cuándo empezarán estas emblemáticas fiestas.

El encendido del reloj de Rúa do Príncipe, el inicio del montaje del árbol de Navidad de Porta do Sol o su coronación constituyen el prólogo de un nuevo capítulo navideño en la ciudad. Y este año también se ha escrito: A comienzos de este mes de octubre comenzaba a instalarse el árbol, epicentro de la decoración viguesa, que este año llegará a los 45 metros, y ya está terminado y en pruebas.

Esa es la respuesta a por qué este pasado miércoles, algunos de los viandantes tenían que sacar el móvil y comprobar la fecha del calendario. Y es que los vigueses ya no saben en qué época del año viven: Halloween, Samaín, Navidad, Magosto, Otoño o todo a la vez. Por suerte, parece que el "veranillo de San Miguel" ya ha quedado atrás.

En 2024, el árbol y, por extensión, la iluminación de la Navidad de Vigo se encendió el 16 de noviembre con un homenaje a Valencia por la catástrofe de la DANA. Este 2025, y con los trabajos mucho más avanzados en comparación con el año anterior, la fecha podría caer a la misma altura. Solo Abel Caballero tiene la respuesta.