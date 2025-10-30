Ofrecido por:
Concentración ante el CEIP A Paz de Vigo para denunciar recortes en profesorado y atención a la diversidad
"No podemos permitir que los recortes pongan en peligro la igualdad de oportunidades", han afirmado representantes de la comunidad escolar del colegio
Miembros de la comunidad escolar del CEIP A Paz Tintureira de Vigo se han concentrado este jueves ante el centro para denunciar los "recortes que dan miedo" en el profesorado y en el personal especialista destinado a los escolares con necesidades específicas.
Las familias han denunciado que, en septiembre pasado, la Xunta "prometió que haría todo lo posible" para devolver al colegio los dos especialistas en pedagogía terapéutica que tuvo el curso pasado. "Más de mes y medio después, informan que no lo cumplen y recortan a un PT y medio, lo que, dadas las necesidades de nuestros niños y niñas, es claramente insuficiente", han proclamado.
Al respecto, como informa Europa Press, han advertido que los recortes no afectan solo al alumnado "que más apoyo necesita", sino que tienen consecuencias "en la calidad educativa" de todos los alumnos. "Cuando faltan recursos humanos, la atención se hace menos personalizada, aumenta la carga de trabajo del profesorado y se reduce el tiempo y la dedicación que cada niño merece", han denunciado.
Asimismo, han explicado que la "educación inclusiva es un derecho". Por ello, han reclamado el personal suficiente y especializado para atender la diversidad en las aulas. "No podemos permitir que los recortes pongan en peligro la igualdad de oportunidades ni el bienestar de nuestros hijos e hijas", han zanjado.