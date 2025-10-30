Caballero exige a Xunta y Diputación que habiliten una partida para reformar Tribuna para el Mundial 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido este jueves a Xunta y Diputación de Pontevedra que destinen una partida de sus presupuestos, de al menos 1,5 millones de euros cada uno, para la retirada del colector que es necesaria para llevar a cabo la ampliación de Tribuna, con vistas a aumentar la capacidad de Balaídos hasta 43.000 espectadores para ser sede del Mundial 2030.

"Estamos ya cambiando un colector y ese colector va a valer entre 3 y 5 millones, seguramente más cercano a 5 que a 3 millones de euros, y la Diputación deberá pagar al menos un tercio y la Xunta de Galicia deberá pagar al menos un tercio", ha declarado Caballero en un audio remitido a los medios.

"Es que no quieren pagar el Mundial de Vigo, ni la Diputación ni la Xunta", ha insistido el regidor, que ha reiterado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "no quiere que tengamos Mundial". "Quiero ver en los presupuestos una partida de un millón y medio de euros para pagar ya la obra que estamos haciendo y que se va a ejecutar a principios del año 2026", ha sentenciado, añadiendo que remitirá una carta a las dos instituciones con esta exigencia.

El alcalde de Vigo también ha asegurado que el Concello le aporta a los presupuestos de la Diputación 85 millones de euros, mientras que el Gobierno provincial "devuelve" cinco millones en base al convenio de colaboración firmado entre ambas administraciones.

"Ya quedó claro que nos deben 3 millones de euros, porque tiene que haber aumentado un millón y medio el año pasado y un millón y medio este año", ha reclamado sobre el aumento de la aportación que debe de haber la Diputación. "Y les pido un aumento exiguo, sólo la inflación, no le pido que dediquen más dinero", ha sentenciado Caballero.

