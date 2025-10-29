El tiempo en Vigo: La inestabilidad amenaza la celebración de Todos los Santos

Vigo amaneció con chubascos en el ecuador de la semana, pero con temperaturas no demasiado bajas para la época actual. Este miércoles, la ciudad continuará en una situación de inestabilidad marcada por cielos nubosos y lluvias débiles, que irán evolucionando a una relativa calma en el segundo tramo del día. Las temperaturas máximas alcanzarán los 19 grados, mientras que las mínimas no bajarán de los 13.

Por otro lado, según Meteogalicia, la fotografía de los termómetros no distará mucho mañana jueves: 19 de máxima y mínimas que bajarán un grado más, hasta los 12. Se registrarán lluvias débiles y chubascos durante todo el día.

Ya el viernes, noche de Halloween y Samaín, se esperan precipitaciones durante todo el día. Las temperaturas, eso sí, subirán hasta los 15 grados de mínima y hasta los 20, de máxima.

Habrá que esperar a la llegada del fin de semana para ver si esta inestabilidad desluce las visitas a los cementerios, aunque la previsión inicial es que se registren precipitaciones tanto el sábado, como el domingo con cielos que alternarán nubes y claros.