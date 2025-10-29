El embajador de Palestina en España participó en Vigo en un foro sobre Gaza

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel, participó este martes en un foro de análisis y diálogo que llevó por título "Gaza hoy: Miradas desde la diplomacia y el periodismo" y que se celebró gracias a la colaboración de la ONG Hoy por ti y el propio Concello de Vigo.

Este encuentro formó parte de la segunda edición del programa cultural "Gaza. Entre el horror y la esperanza", encaminado a dar visibilidad a la realidad del pueblo palestino y a promover la reflexión sobre el proceso de paz.

La inauguración contó con la participación de Lola Galovart y Antonio Durán Morris, representantes de la ONG, del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien expresó el "compromiso" de la ciudad con la cultura de la paz y la solidaridad.

Abdel abordó la conferencia "Palestina en el contexto internacional" y a esta le siguió la ponencia "Gaza sin testigos. El sueño de Israel". El programa continuó con el análisis de los desafíos tras el reciente acuerdo entre Israel y Hamás y con el análisis, por parte de Leila Nachawati, de la deshumanización del pueblo palestino. La jornada se cerró con la intervención del activista Sami Ashour, expresidente de la asociación galaico-árabe “Jenin”.

El acto finalizó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del conflicto, como gesto simbólico de respeto y compromiso con la paz.

Ciclo de cine

Tras esta inauguración, hoy miércoles dará comienzo el ciclo de cine "Palestina en pantalla". Será en el Auditorio Mar de Vigo. Se abrirá con el documental "A State of Rage" (Hijas de la tierra santa)”, dirigido por Marcel Mattelsiefen y que retrata la vida y resistencia de las mujeres palestinas.

El jueves 30 se proyectará "No Other Land", ganador del Oscar al mejor documental en 2024 y obra de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor, que narra la resistencia de una comunidad palestina ante su desplazamiento forzoso.

Cerrará el ciclo el viernes 31 la película de ficción "The Teacher", de la directora Farah Nabulsi, presentada por Alfonso Castanho, profesor y crítico de cine.

Paralelamente a lo anterior, se inaugurará la exposición fotográfica "Un pueblo en llamas", con obras de los fotoperiodistas Álex Zapico y Sandra Barrilaron, que podrá visitarse del 30 de octubre al 15 de noviembre en la calle Príncipe.

Como cierre del programa, el 1 de noviembre, Porta do Sol se convertirá en escenario de "Música y palabras para Gaza", un evento artístico y solidario con actuaciones de músicos y poetas como As Darbukas Dacolá, Ari Magritte, Pablo Vila, Eladio Santos, Krunch, El Puto Coke y Kaixo, entre otros. El cierre correrá a cargo de Fillas de Cassandra.