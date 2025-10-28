El Concello de Vigo impulsa la rehabilitación de 400 viviendas con fondos europeos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este martes que el Concello avanza en las ayudas para mejorar la eficiencia energética de viviendas en doce barrios de la ciudad, dentro del programa "Espazo Residencial de Rehabilitación". Hasta el momento se han beneficiado 246 viviendas, con una subvención media de 12.000 euros, y el objetivo municipal es alcanzar las 400 viviendas rehabilitadas.

El programa, dotado con 5,9 millones de euros de fondos europeos, está dirigido a particulares e incluye ayudas para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética. De momento, el Gobierno de España ha financiado alrededor del 45% del total de las obras, comprometiendo ya 2.958.650 euros.

Por zonas, se han rehabilitado 25 viviendas en el Casco Vello (2.464.153 euros), 70 en Coia (2.537.873 euros), 12 en Santa Clara (193.766 euros), 2 en A Salgueira (48.118 euros) y 7 en la zona Escolas Públicas-Canicouva-Alcalde Lavadores (122.869 euros).

Tras agotar los recursos disponibles en Coia —incluida una ampliación de 1,5 millones aprobada este año—, Caballero ha anunciado que el Concello solicitará un reajuste interno de las subvenciones entre las distintas zonas, con el fin de atender todos los proyectos presentados. El objetivo del gobierno local es superar el 90% de ejecución de los fondos europeos, mejorando así la calidad y sostenibilidad de hasta 400 viviendas en las doce áreas beneficiarias: Coia, San Roque, Casco Vello, Bouzas, Casas Santa Clara, Beiramar, San Pablo, A Salgueira, O Gorxal y Alcalde Lavadores-Canicouva-Escolas Públicas.