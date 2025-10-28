Alerta amarilla en Vigo por fuertes lluvias: estas serán las peores horas

Tras unas primeras semanas del mes de octubre con tiempo seco, que ha dejado como resultado los embalses con pocas reservas de agua, por segunda semana consecutiva se ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias en Vigo y en toda la costa de la provincia de Pontevedra.

Según recoge MeteoGalicia, la alerta amarilla está decretada para este martes y el miércoles, cuando se podrán acumular hasta 40 litros de agua en 12 horas.

Las peores horas serán desde las 12:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas de la madrugada del miércoles. Así, la previsión de MeteoGalicia dice que a partir del mediodía, habrá lluvias generalizadas de sur a norte de la Comunidad, localmente tormentosas y de intensidad fuerte en la mitad oeste.

Las temperaturas en la ciudad olívica se mantendrán en 19 grados las máximas y en 13 las mínimas, tanto hoy como mañana.