Más de 5.000 visitantes consolidan Vigo como capital gallega del veganismo

La feria Vegana.gal ha cerrado este domingo 26 de octubre su quinta edición en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) con más de 5.000 visitantes a los largo del fin de semana. Así, la ciudad clínica se consolida como la capital gallega de veganismo.

Durante dos jornadas, el público ha podido gozar de las propuestas de más de ochenta expositoras gallegas, portuguesas y de otros puntos del Estado. El ambiente, afirma la organización, ha destacado por su diversidad, participación y carácter familiar, convirtiendo la feria en un espacio abierto, acogedor y lleno de vida.

El variado programa de actividades, con 11 charlas, seis demostraciones culinarias, seis presentaciones y firmas de libros, cuatro talleres solidarios y 15 actividades infantiles, mantuvo el recinto lleno durante gran parte del evento.

Desde la organización destacan tanto la fidelidad de las personas que repiten cada año, como la sorpresa de las que asistieron por primera vez, "impresionadas por la dimensión y diversidad de una feria dedicada íntegramente al veganismo".

Uno de los momentos más esperados de cada jornada fue el bingo solidario, que inundó el recinto de sonrisas y regalos gracias a la colaboración de las expositoras. En total, se recaudaron 1.000 euros a través de juegos y actividades, destinados a las asociaciones participantes.

Además, Vegana.gal se ha establecido como un espacio de encuentro entre Galicia y Portugal, así como una "plataforma que fomenta la reflexión, el consumo responsable y la convivencia a través de la cultura vegana". "Cada edición es un recordatorio de que el cambio se construye en colectivo", ha señalado el equipo organizador.