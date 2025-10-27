Condenado en Vigo a dos años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina nieta

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un hombre por abusar sexualmente de una familiar, más concretamente, su sobrina nieta, en 2019, cuando la menor apenas tenía 10 años de edad.

Así lo ha confirmado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en un fallo que desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del investigado.

Según las mismas fuentes, los magistrados consideran probado que, en verano de 2019, la víctima estaba en casa del acusado y su mujer, sus tíos abuelos, cuando este, aprovechando que estaban solos en su despacho y "con ánimo de satisfacer su libido y atentar contra la libertad sexual de la menor", abusó de ella.

El TSXG destaca, del mismo modo, que "existe prueba de cargo suficiente", al tiempo que afirma que la Audiencia Provincial realizó una evaluación "racional" de todos los elementos hasta confirmar la autoría del recurrente.