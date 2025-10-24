El PP de Vigo acusa a Caballero de "ineptitud" en la gestión de fondos europeos

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha exigido al alcalde Abel Caballero que explique la decisión de licitar un contrato de 872.000 euros para contratar una empresa externa encargada de la captación y gestión de proyectos cofinanciados con fondos europeos.

Sánchez ha cuestionado la necesidad de externalizar este servicio cuando ya existe una concejalía con esas competencias y considera que la medida "reconoce la ineptitud del gobierno local para gestionar fondos europeos".

La dirigente popular ha recordado que esta decisión llega tras la pérdida de más de 4,5 millones de euros en ayudas europeas, correspondientes a cinco proyectos que el Concello no ejecutó en tiempo y forma, entre ellos la envolvente de la torre del Ayuntamiento, el "Amazon vigués" o los parques de Torrecedeira y O Berbés.

Además, ha denunciado que el consistorio tuvo que devolver tres millones de euros de los fondos Next Generation, más 257.000 en intereses, por no haber completado las obras.

Ante esta situación, el PP de Vigo presentará una moción en el pleno municipal del lunes para exigir responsabilidades políticas por la pérdida de fondos y reclamar explicaciones sobre el contrato de externalización. Sánchez también pedirá la creación de una comisión de seguimiento que garantice una gestión "eficaz, transparente y responsable" de los recursos europeos destinados a la ciudad.