La Navidad de Vigo toma forma: el Concello autoriza la instalación de mercadillos y nuevas atracciones

Navidad 2025 en Vigo: estos son los mercadillos de la ciudad que no te puedes perder Shutterstock

La Navidad en Vigo continúa tomando forma. Este viernes, el Concello ha autorizado la instalación y el funcionamiento de nuevas atracciones y del mercadillo de Bouzas.

Así lo ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha avanzado que la Navidad de la ciudad olívica contará con carrusel, trenes turísticos, karts y la tradicional pista de hielo de Samil. Los trenes turísticos contarán con diferentes itinerarios.

En cuanto al mercadillo de Bouzas, ha informado que tendrá 20 "casetas preciosas" que funcionarán "con todo el ambiente de la Navidad". Estará situado en la Alameda Suárez Llanos, punto de encuentro de la antigua villa marinera.

Tanto el circuito de karting, como la pista de hielo se instalarán en el aparcamiento de Samil. En cambio, el carrusel volverá a la Porta do Sol. "Vamos a tener la mejor Navidad que nunca hizo ninguna ciudad en este planeta", ha asegurado Caballero.