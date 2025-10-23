Vista de Vigo desde el monte de O Castro.

El Concello de Vigo presenta un presupuesto histórico en políticas sociales y deporte para 2026

Abel Caballero ha desgranado las inversiones para 2026 en estas dos partidas, que contarán con un incremento del 18% y del 20%, respectivamente

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha detallado los presupuestos municipales con las inversiones para política social y deportes para 2026, con un incremento del 18% y del 20%, respectivamente, alcanzando una cifra récord en ambas partidas.

En lo que se refiere a política social para 2026, la inversión asciende a más de 28 millones de euros, lo que supone un incremento de 4,3 millones respecto al ejercicio anterior. "La dedicación del Concello de Vigo a la política social sube un 18%, demostrando una vez más que esta ciudad es líder en atención a las personas”, ha destacado.

Entre las principales partidas figuran 15,3 millones de euros destinados al Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) y 1,76 millones para el Centro Cedro.

Las ayudas de emergencia municipal contarán con una asignación inicial de 1,3 millones de euros, "sin límite presupuestario, porque en Vigo atendemos a toda la gente que lo necesita", ha explicado Caballero. Las becas de comedor escolar, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, también se conceden sin límite, "a pesar de ser competencia de la Xunta, que no las paga; lo hace el Concello de Vigo", ha recordado. Además, el Concello dedicará 1.053.000 euros al albergue municipal, "única ciudad de Galicia que cuenta con este servicio".

Como novedad, el alcalde ha anunciado la puesta en marcha de Vigo Social TV, un proyecto innovador de comunicación e información ciudadana para personas mayores, dotado con 469.300 euros. También se incluyen programas como el socioeducativo (829.288 euros), el de cuidadores de barrio (611.000 euros) y las acciones de "Vigo, ciudad amiga de las personas mayores" (313.000 euros), centradas en combatir la soledad no deseada.

Además, se destinarán 350.000 euros a la cofinanciación de centros de día en Teis, Coia y Valadares, 90.000 euros al programa Vigo Inclusivo, 192.000 euros a la teleasistencia gratuita y 168.000 euros al servicio Xantar na Casa. Los convenios con entidades sociales suman 571.448 euros, y los comedores sociales recibirán 471.685 euros.

Deportes

Por su parte, el presupuesto para 2026 de Deportes asciende a 22.817.000 euros, un 20% más que el año anterior, lo que supone un incremento de 3,8 millones. Caballero ha destacado la "dedicación excepcional" del Concello al deporte, "porque vertebra la ciudad".

Entre las principales inversiones figuran los 5 millones de euros destinados a la nueva piscina de Teis, 1,34 millones para el festival O Marisquiño, 1,52 millones en ayudas a clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro y 1,17 millones para la apertura y cierre de instalaciones deportivas.

El presupuesto también incluye 510.000 euros para las Escuelas Deportivas Municipales y más de 3,2 millones para el mantenimiento de las piscinas de As Travesas (1.641.276 euros), Lavadores (972.003 euros) y Valadares (683.262 euros).

Además, se destinan 264.822 euros a los monitores deportivos de los gimnasios del Berbés y del Carmen. En el capítulo de subvenciones, el Concello reserva fondos para instalaciones deportivas en centros educativos (165.000 €), la Universidade de Vigo (200.000 € para el uso del campo de rugby), inversiones en instalaciones (170.000 €), eventos deportivos (100.000 €), deportistas de élite (50.000 €) y la Fundación Vide (150.000 €).

En cuanto a obras y mejoras, se invertirán 880.000 euros en mantenimiento y equipamiento, además de partidas específicas como 100.000 euros para las nuevas pistas de atletismo, 370.000 euros para el cambio del terreno de juego del CF Samil, 125.000 euros para el cierre de las pistas de tenis de Samil, 194.400 euros para la mejora del pabellón de As Travesas y 150.000 euros para la cubierta de la pista deportiva de Zamáns. También se instalará un nuevo sistema de iluminación en la ETEA por 75.000 euros.

Entre las subvenciones a equipos locales destacan los 160.000 euros al Coruxo FC, 127.750 euros al Bosco de baloncesto femenino, 60.000 euros al Vigo Voleibol, 50.000 euros al Rally Rías Baixas y 40.000 euros al Bembrive FS, entre otros.

Caballero ha subrayado además la inversión complementaria de 14,49 millones de euros procedentes de remanentes, destinada a reforzar las infraestructuras deportivas de la ciudad. De esa cantidad, 8,48 millones se emplearán en la reforma de los vestuarios de nueve campos de fútbol —A Bouza, Monte da Mina, San Andrés de Comesaña, A Guía, Santa Mariña, Carballal, Candeán, Meixoeiro y As Relfas-Sárdoma—.

El resto se invertirá en obras en el complejo deportivo de A Madroa (800.000 euros), las cubiertas de varios pabellones como Teis, Travesas, Coruxo y el frontón cubierto, y en la mejora de pavimentos y céspedes, consolidando a Vigo como una ciudad líder en infraestructuras deportivas municipales.