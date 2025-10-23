El Concello de Vigo presenta un presupuesto histórico en políticas sociales y deporte para 2026

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha detallado los presupuestos municipales con las inversiones para política social y deportes para 2026, con un incremento del 18% y del 20%, respectivamente, alcanzando una cifra récord en ambas partidas.

En lo que se refiere a política social para 2026, la inversión asciende a más de 28 millones de euros, lo que supone un incremento de 4,3 millones respecto al ejercicio anterior. "La dedicación del Concello de Vigo a la política social sube un 18%, demostrando una vez más que esta ciudad es líder en atención a las personas”, ha destacado.

Entre las principales partidas figuran 15,3 millones de euros destinados al Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) y 1,76 millones para el Centro Cedro.

Las ayudas de emergencia municipal contarán con una asignación inicial de 1,3 millones de euros, "sin límite presupuestario, porque en Vigo atendemos a toda la gente que lo necesita", ha explicado Caballero. Las becas de comedor escolar, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, también se conceden sin límite, "a pesar de ser competencia de la Xunta, que no las paga; lo hace el Concello de Vigo", ha recordado. Además, el Concello dedicará 1.053.000 euros al albergue municipal, "única ciudad de Galicia que cuenta con este servicio".

Como novedad, el alcalde ha anunciado la puesta en marcha de Vigo Social TV, un proyecto innovador de comunicación e información ciudadana para personas mayores, dotado con 469.300 euros. También se incluyen programas como el socioeducativo (829.288 euros), el de cuidadores de barrio (611.000 euros) y las acciones de "Vigo, ciudad amiga de las personas mayores" (313.000 euros), centradas en combatir la soledad no deseada.

Además, se destinarán 350.000 euros a la cofinanciación de centros de día en Teis, Coia y Valadares, 90.000 euros al programa Vigo Inclusivo, 192.000 euros a la teleasistencia gratuita y 168.000 euros al servicio Xantar na Casa. Los convenios con entidades sociales suman 571.448 euros, y los comedores sociales recibirán 471.685 euros.

Deportes