Abusos en Vigo: condenado a cinco años de cárcel un abuelo por agredir sexualmente de su nieta de nueve años

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha impuesto una pena de cinco años de prisión a un hombre acusado de abusar de su nieta cuando la niña tenía nueve años. Los hechos ocurrieron en el piso de Vigo en el que ambos residían.

El tribunal, según recoge Europa Press, lo considera autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años y, además de la pena de cárcel, le ha prohibido acercarse o comunicarse con la víctima durante 12 años. También deberá cumplir ocho años de libertad vigilada una vez salga de prisión.

La sentencia incluye su inhabilitación durante ocho años para desempeñar cualquier profesión, remunerada o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad. Asimismo, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros en concepto de daños morales.

Los magistrados consideran probado que el hombre realizó tocamientos a la menor en varias ocasiones, siendo el último el 4 de septiembre de 2022. Ese día, la madre descubrió los hechos y presentó la denuncia. El tribunal subraya que no existen motivos que cuestionen la credibilidad del testimonio de la niña, y atribuye las imprecisiones detectadas a su corta edad y al carácter repetido de los episodios.

El relato de la víctima, indica la Sala, está respaldado por otros elementos de prueba, entre ellos la declaración de su madre y el informe forense. Además, los jueces destacan un “dato objetivo de especial relevancia”: la detección de ADN del acusado en restos de semen localizados en la parte delantera de la ropa interior de la menor.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).