Cinco coches implicados en una colisión en cadena en Tui (Pontevedra) que se saldó con un herido

Cinco vehículos se han visto implicados esta mañana en un accidente múltiple registrado en Tui y que se saldó con una persona herida que fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro. El suceso tuvo lugar en la autovía A-55, a su paso por el término de Guillarei.

Tal y como precisó el 112, el siniestro se produjo cuando un vehículo se salió de la carretera, lo que provocó una colisión en cadena en la que se vieron implicados un total de cinco coches.

Debido a lo anterior, fueron varios los particulares que alertaron al 112 Galicia de lo sucedido. Concretamente, todo ocurrió al filo de las 06:25 horas, momento en el que un coche se salió de la vía en el punto kilométrico 25 y quedó obstaculizando la circulación. Además, los alertantes indicaron que una persona necesitaba asistencia sanitaria.

El servicio dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Porriño y a la Guardia Civil de Tráfico, tal y como recogió Europa Press.

Pocos minutos después, otro particular informó de una nueva colisión en la misma zona.